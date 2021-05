Finale Songfestival trekt bijna 5,5 miljoen kijkers in Nederland

on

De finale van het Eurovisie Songfestival is gisteravond op NPO 1 bekeken door gemiddeld 5.441.000 mensen. Dat zijn er 1 miljoen meer dan naar de finale van 2019, toen Duncan Laurence won voor Nederland.

De kijkers zagen de Italiaanse rockband Måneskin met ‘Zitti e buoni’ winnen. Jeangu Macrooy werd voor Nederland 23ste.

In totaal keken 8.829.000 mensen korte of langere tijd naar het evenement vanuit Ahoy in Rotterdam. De finale van zaterdag was de best bekeken uitzending van het Songfestival in de afgelopen twintig jaar.

Måneskin behaalde 524 punten, 25 meer dan de nummer twee: Frankrijk dat werd vertegenwoordigd door Barbara Pravi met het lied ‘Voila’ zong. De Zwitser Gjon’s Tears met ‘Tout l’Univers’ eindigde op de derde plaats. Het is de derde overwinning voor Italië in de 65 jaar dat het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. De eerste keer was in 1964; toen won Gigliola Cinquetti met ‘Non ho l’età’. In 1990 won Toto Cutugno voor Italië met ‘Insieme’

In totaal deden dit jaar 26 landen mee aan de Grand Final van ’s werelds grootste livemuziekevenement, dat werd georganiseerd door de Nederlandse EBU-leden NPO, NOS en AVROTROS. . 13 landen werden uitgeschakeld in twee halve finales op 18 en 20 mei.

, zei: ‘We hebben er onze missie van gemaakt om ’s werelds grootste livemuziekevenement dit jaar terug te brengen, ondanks alle uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt, en we konden niet gelukkiger zijn met, en meer dankbaar voor het ongelooflijke werk dat NPO, NOS en AVROTROS de afgelopen 2 jaar hebben geïnvesteerd’, aldus Martin Österdahl, Executive Supervisor van de EBU van het Eurovisie Songfestival

‘Ze hebben alle getalenteerde artiesten de perfecte enscenering gegeven voor de honderden miljoenen die over de hele wereld hebben gekeken. Elke artiest heeft iets unieks meegebracht aan de wedstrijd en belichaamd waar deze wedstrijd over gaat: diversiteit, universaliteit en het verenigen van Europa op één podium. We feliciteren Måneskin met hun overwinning en uitstekende prestatie.’

In de Roze Golf van zondag 22 mei blikt Barry van Cornewal terug op het festival. Hij was delegation host van IJsland en begeleide de IJslandse deelnemers tijdens hun verblijf in Rotterdam. IJsland kon niet live optreden tijdens de finale, omdat twee leden van de delegatie besmet raakten met het coronavirus.

Bron: NOS/EBU; foto winnaars: EBU- Andres Putting

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws