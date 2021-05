Kijktip: Film ‘Call me by your name’ vrijdagavond op Canvas

on

Voor iedereen die de film nog niet gezien heeft en voor iedereen die de film nog een keer wil zien: ‘Call me by your name’ wordt vrijdagavond uitgezonden door Canvas.

De 17-jarige Elio brengt samen met zijn ouders de zomer door in hun vakantiehuis aan de Italiaanse Riviera. Hij vult er zijn dagen met lezen, muziek beluisteren, luieren in de zon en flirten met het Franse meisje Marzia.

Dan arriveert Oliver, een 24-jarige Amerikaanse academicus die Elio’s vader, een professor in de archeologie, komt helpen met een onderzoek.

De introverte Elio heeft op het oog weinig gemeen met de uitbundige en zorgeloze nieuwkomer. Toch voelt hij zich sterk aangetrokken tot de zelfzekere, arrogante Amerikaan, al weet hij met zijn eigen libido en lichaam geen raad.

Romantisch drama van Luca Guadagnino, gebaseerd op de gelijknamige roman van André Aciman (2017). Met Thimothée Chalamet en Armie Hammer.

Call me by your name., vrijdag 21 mei Canvas 21:17 uur.

