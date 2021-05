Lego komt met regenboogbouwset ‘Everyone is Awesome’

on

Lego brengt de Regenboogbouwset ‘Everyone is Awesome’ op de markt. Het model is gebaseerd op de regenboogvlag en de set bevat elf figuurtjes in één kleur met elk een eigen kapsel.

Ontwerper Matthew Ashton, Vice President of Design zegt in een verklaring: ‘Ik wilde een model maken dat inclusiviteit symboliseert en iedereen viert, ongeacht hoe ze zich identificeren of van wie ze houden.’

‘Iedereen is uniek, en met een beetje meer liefde, acceptatie en begrip in de wereld, kunnen we ons allemaal vrijer voelen om ons ware geweldige zelf te zijn! Dit model laat zien dat we om ons geven, en dat we echt geloven: ‘Iedereen is geweldig’!’

Het 346-delige model is 10,24 cm hoog en heeft een diepte van 12,80 cm – ‘een perfecte pasvorm voor de meeste planken of vensterbanken’, stelt Lego. Het gaat in de verkoop op 1 juni, bij de start van de Pride Month.

Volgens Matthew Ashton is de set ook een viering van de LHBTI-gemeenschap binnen de Lego Group en onder de volwassen fans van het merk.

‘Ik heb het geluk deel uit te maken van een trotse, ondersteunende en gepassioneerde gemeenschap van collega’s en fans. We delen liefde voor creativiteit en zelfexpressie door middel van Lego-stenen en deze set is een manier om mijn dankbaarheid te tonen voor alle liefde en inspiratie die constant wordt gedeeld.’

(Bron en foto’s: Lego)

