Scholieren mishandelen jongen mogelijk vanwege geaardheid

Twee scholieren van het atheneum in Oudenaarde zijn dinsdag opgepakt na de mishandeling van een medescholier. De twee zijn woensdag vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Ze hebben krijgen elk twee maanden huisarrest opgelegd gekregen, moeten gemeenschapsdienst uitvoeren en zullen moeten deelnemen aan een leerproject.

De twee minderjarige jongens worden verdacht maandag, op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT), een medeleerling van hun school te hebben geschopt en geslagen. Ze legden de mishandeling vast in een video, die ze deelden op sociale media.

In een tweede filmpje is te zien hoe jongeren een regenboogvlag naar beneden halen en in de Schelde gooien. ‘ Wat denken jullie? Hier homodag’, zegt de persoon die het filmpje maakte.

De politie pakte de twee minderjarige verdachten op. Eén van hen had het slachtoffer geslagen en geschopt en de regenboogvlag in het water gegooid. De andere verdachte filmde de feiten en verspreidde de filmpjes op sociale media. Of de feiten werden ingegeven door homohaat wordt verder onderzocht, zegt het Oost-Vlaamse parket.

Op de school van de verdachten en het slachtoffer zijn ze geschrokken. ‘Dit zijn harde beelden, dit kan gewoon niet’, zegt algemeen directeur Ciska Philips tegen VRT Nieuws. ‘Respect en gelijkwaardigheid behoren tot onze kernwaarden, bij ons is er geen plaats voor holebi- en transgenderhaat. Dit voorval bewijst helaas dat het noodzakelijk blijft om in te zetten op respect, gelijkwaardigheid en tolerantie.’

