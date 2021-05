Lid IJslandse groep is besmet; geen liveoptreden donderdag

on

Een lid van de IJslandse groep heeft corona, zo blijkt uit de PCR-test waarvan de uitslag woensdag bekend geworden is. Daarop heeft de groep Daði og Gagnamagnið zich teruggetrokken uit de liveshows van het songfestival.

De beslissing is genomen in nauw overleg met de NPO en de EBUl.

De groep zou met het lied ‘10 years’ donderdag optreden in de tweede halve finale. In plaats daarvan is een registratie te zien van de repetitie van donderdag 13 mei.

Na een positieve blaastest afgelopen zondag bij een van de leden van de IJslandse delegatie is de hele ploeg in quarantaine gegaan. De vervolgens uitgevoerde PCR-tests brachten ook een COVID-19 besmetting bij een van de leden van de groep aan het licht.

De hele delegatie blijft in quarantaine in het hotel.

(Bron: EBU; screenshot officiële muziekvideo)

