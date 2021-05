Lid ploeg IJsland besmet; Malta en Roemenië niet bij opening

on

Een lid van de delegatie van IJsland is bij de reguliere blaastest positief getest op corona. Daardoor is IJsland niet aanwezig zondagavond bij de officiële opening van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Het besmette lid van de delegatie is in quarantaine geplaatst en als voorzorgsmaatregel zullen de andere leden van de IJslandse delegatie (foto) nu ook een PCR-test ondergaan en zichzelf isoleren.

De delegaties van Malta en Roemenië, die in hetzelfde hotel verblijven als IJsland blijven uit voorzorg weg bij de opening. De delegaties van de drie landen zitten in een hotel samen met de delegatie uit Polen, waarvan een delegatielid zaterdag besmet bleek.

Alle leden van de Maltese en Roemeense delegatie zullen nu ook een nieuwe PCR-test ondergaan.

Als extra veiligheidsmaatregel zullen alle delegaties die zondag wel aanwezig zijn op de ‘turquoise loper’ individueel aankomen met privévervoer. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle deelnemers per boot naar Ahoy te brengen.

(Bron: Roze Golf/EBU; foto: Barry van Cornewal)

