Lid van de Poolse delegatie van het Songfestival test positief

In de Poolse delegatie van het Eurovisie Songfestival is een coronabesmetting geconstateerd, meldt de organisatie. De hele delegatie, inclusief de Poolse inzending Rafal Brzozowski, kan daardoor zondag niet aanwezig zijn bij de openingsceremonie.

Het betrokken delegatielid onderging een sneltest en wacht nu in isolatie op de uitslag van een PCR-test. Andere leden van de Poolse delegatie doen ook een PCR-test en gaan uit voorzorg in quarantaine. De hele delegatie was donderdag nog negatief getest.

Mocht de uitslag van de PCR-test positief zijn, dan is er een kans dat de Poolse delegatie donderdag niet live kan optreden tijdens de tweede halve finale van het Songfestival. In dat geval wordt een opname van de laatste repetitie van Polen vertoond.

Het Eurovisie Songfestival wordt zondagavond officieel afgetrapt. Alle delegaties komen om de beurt per boot aan in Rotterdam en worden welkom geheten door onder anderen uitvoerend producent Sietse Bakker en de Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi. Polen zal daarbij dus ontbreken.

Rafal doet voor Polen mee met het lied The Ride.

