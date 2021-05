Kijktip: De docu-serie De Roze Revolutie van Michiel van Erp

on

Documentairemaker Michiel van Erp maakte de vierdelige serie ‘De Roze Revolutie’ over de strijd van LHBTI’ers. De serie is met ingang van maandagavond te zien op NPO 2.

In 1975 kwam Michiel van Erp erachter dat hij homo is, sindsdien maakt hij deel uit van de LHBTI-gemeenschap en maakt hij ‘alles mee’. Van de groeiende vrijheden die de beweging veroverde in de jaren 70, de aidsgolf die erop volgde tot de steeds groter wordende intolerantie tegen LHBTI’ers heden ten dage.

Van Erp laat het verhaal van binnenuit vertellen door de mensen die er een halve eeuw geleden al bij waren én degenen die nu van zich laten horen.

Archiefbeelden van persoonlijke en gezamenlijke sleutelmomenten omlijsten letterlijk hun verhalen in een speciaal voor de serie ingerichte studio. De persoonlijke gesprekken laten emotionele toppen en dalen zien: de vrijheid om jezelf te kunnen zijn is een groot goed dat nog steeds bevochten én gevierd moet worden.

De serie start maandagavond 10 mei op NPO 2 om 20:35 uur s ook te zien via NPO Plus.

