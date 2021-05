Nederlandse Katholieke kerk scoort slecht in Europese ‘regenboogindex’

on

De positie van LHBTI’ ers is in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland slechter dan in kerken in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit de eerste Europese ‘regenboogindex’.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) doet het goed en staat op plaats vijf in de ranglijst. Op nummer een staat de Oecumenische Metropolitaanse Gemeenschap in Finland, die is opgericht door LHBTI’ ers. Daarna volgen de Lutherse Kerk in Zweden, de Protestantse Kerk in Zwitserland en de Lutherse Kerk in Noorwegen.

Bij het samenstellen van de lijst werd gekeken naar de rechten van LHBTI’ ers in de kerk en naar de rol van kerkgenootschappen in het publieke debat over rechten voor LHBTI’ ers.

De Nederlandse Katholieke Kerk staat in de ranglijst op plaats dertig.

(Bron:NOS)

