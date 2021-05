‘Premier negeert gezamenlijke brandbrief LHBTI-organisaties’

on

Premier Mark Rutte heeft niet gereageerd op de gezamenlijke brandbrief van diverse LHBTI-organisaties waarin de misstanden in opvanglocaties en het falende beleid van de overheid naar LHBTI-asielzoekers het onderwerp is.

De ondertekenaars willen dat de premier zijn verantwoordelijkheid neemt als hoofdverantwoordelijke voor het kabinetsbeleid.

Ook eerder brieven van LGBT Asylum Support aan de verantwoordelijk staatssecretaris blijven onbeantwoord.

Daarom heeft LGBT Asylum Support een herinneringsbrief afgeleverd bij het ministerie van Algemene Zaken.

‘Het is de premier onwaardig om niet eens een bevestiging te sturen’, geeft voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support aan.

‘In de herinnering aan premier Mark Rutte is opgenomen een opsomming van feiten die recent hebben plaatsgevonden. Zoals de demonstratie op 26 maart 2021 in Den Haag, maar ook recent het verschrikkelijke steekincident met zeven slachtoffers op 21 april 2021 in AZC Echt waar ook LHBTI-asielzoekers bij betrokken waren. Omdat de staatssecretaris steevast aangeeft zich niet te herkennen in geschetste situaties, het COA niet reageert op meldingen die inmiddels bij de Nationale Ombudsman liggen, maar ook asielprocedures nog immer onjuist door de IND worden afgewezen, hebben we als conclusie aan de premier aangegeven dat een parlementaire enquête inmiddels wenselijk is.’

De brief van LGBT Asylum Support wordt gesteund door PvdA Roze Netwerk, CDA Pride, Pride66, RozeLinks, Volt Nederland, Asian Voices Europe, Mankracht Rotterdam, Out & Abroad, Prisma Groep, Rainbow Den Haag, Secret Garden, Sehaq, Stichting Jillis Bruggeman, The HangOut-070 en Unwanted Words.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

