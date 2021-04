Onderzoek rol politie na dood homoseksuele man in Letland

on

De man die in brand werd gestoken in Tukums in Letland is woensdag aan zijn verwondingen overleden. De 29-jarige Normunds Kindzulis (foto) zou al eerder bedreigd zijn.

Er is een onderzoek gestart naar de politie, omdat die niets zou hebben gedaan na eerdere bedreigingen.

Kindzulis werd aangevallen door een homofobe bewoner van de flat waar het slachtoffer woonde. Hij liep daarbij zware brandwonden op over zijn hele lichaam. De vriend van de man die het vuur probeerde te blussen liep brandwonden aan zijn benen op.

De politie weigerde aanvankelijk een officieel onderzoek in te stellen. ‘Er is onvoldoende bewijs dat er een misdaad heeft plaatsgevonden’, aldus de politie in een verklaring. Na het overlijden van het slachtoffer is de politie verplicht de zaak te onderzoeken.

Normunds Kindzulis ontving vaker doodsbedreigingen vanwege zijn seksuele geaardheid, wat voor hem ook de reden was om uit de hoofdstad Riga naar het provinciestadje Tukums te verhuizen, melden lokale media. Hij zou in Tukums al vier keer eerder aangevallen zijn.

(Bron: AD, foto: Facebook)

