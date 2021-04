President Letland na aanval op homostel: geen plaats voor haat

on

De president van Letland heeft gereageerd op de aanval op een man in Tukums, die daarbij ernstige brandwonden opliep. De aanval zou zijn uitgevoerd door een homofobe bewoner van de flat waar het slachtoffer woont.

De vriend van de man die het vuur probeerde te blussen liep brandwonden aan zijn benen op.

Volgens lokale nieuwsagentschappen was er vorige week naar verluidt een handgemeen tussen een homofobe buurman en twee mannen. Eén van de twee werd daarbij overgoten met een brandbare vloeistof, waarna de vloeistof werd aangestoken.

De slachtoffers beweren dat hun aanvaller bij hen in het vijf verdiepingen tellende appartementencomplex woont. Ze werden al langer door hem uitgelachen en bedreigd.

‘We hebben deze bedreigingen zowel bij de politie als bij de buren gemeld, maar er kwam geen reactie’, vertelde het tweede slachtoffer aan de lokale krant Tukuma Zinas.

De politie van het district Tukums bevestigde aan de krant dat ‘twee mensen gewond zijn geraakt bij de brand’ en dat er een onderzoek is gestart.

In een Twitter- verklaring probeerde president Egils Levits zaterdag te benadrukken dat ‘er geen plaats is voor haat in Letland’.

‘Als wordt bevestigd dat de dader van de Tukums haat jegens een groep van de samenleving was’, schreef hij, ‘dan verergert dat zijn schuld’.

‘Een waarde van de Letse samenleving is tolerantie, en deze uiting van haat is ook een misdaad jegens de samenleving.’

LHBTI-vereniging Mozaika veroordeelde de vermeende homofobe aanval en zei dat er een onmiddellijke reactie van de politiek nodig is. Dergelijke aanvallen zijn ‘een duidelijk resultaat van het op haat gebaseerde beleid van sommige politici en organisaties’.

In januari werd de grondwet van Letland aangepast, waarbij het gezin gedefinieerd wordt als ‘unie van een mannelijke en een vrouwelijke persoon ‘.

(Bron: Tukuma Zinas. LSM; kaart: Google Maps)

