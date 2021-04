Kijktip: De eerste kussende mannen op televisie 51 jaar geleden

on

Het is vandaag 51 jaar geleden dat de KRO de documentaire ’Een homofiel, proeve tot verduidelijking’ uitzond. De documentaire was van Ad Zonneveld. Hij volgde een 28-jarige homo, die vertelde over de worstelingen met zijn geaardheid en de geringe acceptatie in de samenleving.

Het is misschien opmerkelijk dat de documentaire op 26 april 1970 te zien was bij de Katholieke Radio Omroep, maar past het in het beeld van een liberale stroming in de Katholieke kerk in Nederland in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw.

Radio pastor Alje Klamer brak in 1961 al openlijk een lans voor de homoseksuelen die volgens Klamer niet langer mochten worden doodgezwegen. In zijn wekelijkse radio-preek zei Klamer onder meer: ‘God wil, dat u als vrij mens leeft. (…) Ook al hebben uw eigen ouders, de kerk, uw vrienden u afgewezen, ook al zwijgen ze u dood, God aanvaardt u zoals u bent.’

Klamer oogstte veel kritiek met deze preek en het leverde hem de titel ‘flikkerdominee’ op. Maar de preek is van groot belang geweest voor de acceptatie van homo’s in Nederland.

Zonneveld vertelde in 2017 in EenVandaag dat hij zijn hoofdrolspeler had gevonden in de bar van het COC in Amsterdam. Wie de hoofdrolspeler is, is niet duidelijk. Voor Zonneveld was het duidelijk dat hij deze documentaire wilde maken: ‘Praten over homoseksualiteit is makkelijk, maar ik wilde het laten zien.’

Kijk hier de documentaire terug:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder