Imam die homofobe uitspraken deelde, is uit België vertrokken

De Turkse imam die begin dit jaar het bevel kreeg om België te verlaten, is vertrokken. Dat heeft staatssecretaris Sammy Mahdi voor Asiel en Migratie bekend gemaakt. De imam kreeg het bevel vanwege zijn homofobe uitingen.

De imam van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren deelde op zijn Facebook-pagina een bericht, dat op ‘discriminerende wijze’ uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ‘ziekte en verval’ meebrengt.

De imam deelde ook een bericht waarin hij zegt nog steeds achter de directeur van de koepel van Turkse staatsmoskeeën Diyanet staat, die de LHBTI-gemeenschap aanviel in een toespraak tijdens het avondgebed.

De imam bedankte iemand die op dat bericht had gereageerd met de opmerking dat ‘homoseksualiteit een virus is van het kapitalisme en de democratie.’ De Yesil Camii-moskee, de ‘Groene moskee’, behoort tot de koepel van de Turkse staatsmoskeeën Diyanet en kan daardoor een imam uit Turkije laten overkomen.

‘Rode lijnen’

Het bevel om België te verlaten werd op 27 januari aan het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren overhandigt. Wie zo’n bevel krijgt, heeft in dertig dagen de tijd om er gevolg aan te geven. Gebeurt dat niet, dan wordt de betrokkene gedwongen uitgewezen.

‘Wie geen respect toont voor de LGBTI-rechten heeft geen plaats in onze samenleving. Er zijn rode lijnen die niet overschreden kunnen worden’, aldus de staatssecretaris.

