Roze Golf 25-04: Jasha Eliane zingt Nederlandstalige queerpop

Het is een nieuw genre: Nederlandstalige queerpop. Jasha Eliane is vertolker van dit nieuwe genre en ze legt uit wat queerpop is. Ze heeft een lied geschreven waarin ze haar persoonlijke ervaringen bezingt.

Veel vrouwen denken dat ze bi zijn als ze naast gevoelens voor hun man ook gevoelens hebben voor vrouwen. Geaardheidscoach Diana Arkeveld schept duidelijkheid.

Heb je ook een vraag voor Diana? Mail dan naar rozegolf@rtvoost.nl. Je kunt Diana natuurlijk ook rechtstreeks benaderen.

Eurosongfestivalspecialist Barry van Cornewal laat weer drie liedjes horen die een kans maken op het Eurovisie Songfestival, volgende maand in Rotterdam.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 25 april tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel