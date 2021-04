Groen Brugge wil regenboogbank in park historisch centrum

on

Als het aan Groen Brugge ligt, komt er in het Minnewaterpark in het zuiden van het historisch centrum een bank in de kleuren van de regenboog. Gemeenteraadslid Karin Robert van Groen Brugge heeft het stadsbestuur om zo’n bank gevraagd.

De partij wil zo’n bank ‘om te tonen dat iedereen, zonder onderscheid naar seksuele geaardheid, welkom is in Brugge.

In Brugge ziijn al twee regenboogzebrapaden: één aan de ingang van het Zilverpand en een bij sportcomplex Sport Vlaanderen. Volgens de partij Groen Brugge zijn die regenboogzebrapaden te onzichtbaar. Een regenboogbank in het toeristische Minnewaterpark zou een goede aanvulling zijn.

Om het verzoek aan het stadsbestuur kracht bij te zetten voeder de partij maandagmiddag actie in het park door een bank te ‘schilderen’.

(Bron: Het Nieuws van West Vlaanderen; foto: Facebook Groen Brugge)

Categorieën:Nieuws