RK-Kerk in Noordrijn-Westfalen gaat ook homostellen zegenen

De pastoors van de Sint Joseph Parochie in de Duitse gemeente Kamp-Lintfort in de Kreis Wesel in Noordrijn-Westfalen gaan maandag 10 mei ook homostellen zegenen. Dat heeft de parochie bekend gemaakt.

De zegening gaat in tegen de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer die het zegenen van een verbintenis anders dan tussen man en vrouw verbiedt.

‘Wij hier in de parochie van St. Joseph zien het “nee” tegen de zegen van homoseksuele stellen als een “nee” tegen liefde. Jezus Christus heeft God waarschijnlijk nooit duidelijker beschreven dan met de woorden “God is liefde en wie verliefd blijft, blijft in God en God in hem”! (1 Joh 4, 16)’, aldus de pastoors van Sint Joseph.

Volgens de pastoors is er in het leven geen groter geschenk dan oprechte liefde.

‘We beschouwen het niet als een verzwakking van het sacrament van het huwelijk tussen man en vrouw, maar als een versterking van elke liefdesrelatie, deze krachtige belofte en deze geweldige genegenheid van twee mensen voor elkaar te zegenen en de lokale bevolking te vergezellen wanneer vragen ze, om hen bij te staan ​​en hen aan te moedigen.’

‘Daarom zijn we op 10 mei. In 2021 om 19.00 uur vieren we in de St. Josefkerk een zegen voor alle geliefden, waarin we de liefde van twee mensen zullen koesteren, ongeacht of ze heteroseksueel of homoseksueel zijn. We zullen dat blijven doen als we om een ​​zegen worden gevraagd.’

(Bron en foto: Parochie Sint Joseph)

