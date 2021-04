Roze Golf 18-04: Enschede in de race voor Roze Zaterdag 2023

on

Het begon met verontwaardiging over geweld tegen homo’s en de uitspraak van Sander Aalbertsen dat er weer een Roze Zaterdag in de stad gehouden moest worden.

Nu is Enschede in de race om het evenement in 2023 te organiseren.

Wat moet je met je gevoelens als je ontdekt dat je valt op iemand van hetzelfde geslacht? Geaardheidscoach Diana Arkeveld geeft het antwoord.

Heb je ook een vraag aan Diana, mail ons: rozegolf@rtvoost.nl. Je kunt Diana Arkeveld ook rechtstreeks benaderen.

Songfestivalspecialist Barry van Cornewal laat je kennismaken met drie liedjes die een kans maken op het Eurovisie Songfestival.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 18 april tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel