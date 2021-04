Gomarus in brief aan leerlingen: jouw verhaal is veilig op school

on

De reformatorische scholengemeenschap Gomarus met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel laat haar leerlingen in een brief weten dat gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijven. Alleen in ‘uitzonderlijke situaties’ worden ouders ingelicht.

De brief volgt op de ophef die ontstond, nadat oud-leerlingen in NRC vertelden hoe ellendig hun schooltijd was, nadat ze hadden verteld dat ze homoseksueel waren.

Het schoolbestuur verklaarde zeer geraakt te zijn door het artikel en liet weten delen van de lesstof over homoseksualiteit in relatie tot het geloof te gaan herzien.

De Onderwijsinspectie kondigde een onderzoek aan en ook de scholengemeenschap zelf laat een onderzoek uitvoeren.

Het Gomarus schrijft volgens het AD in de brief: ‘Sommige leerlingen vragen zich af ‘Kan ik nog vertrouwelijk spreken met mijn mentor of een vertrouwenspersoon?’ Het antwoord is: ja! Jouw persoonlijke verhaal is zeker veilig. Slechts in heel uitzonderlijke situaties, als er (fysiek) gevaar dreigt, moet er vanwege onze zorgplicht soms iets worden gedeeld met iemand anders.’

