Roze golf 04-04: Twintig jaar openstelling burgerlijk huwelijk

Het is twintig jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk in Nederland werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het zogenoemde homohuwelijk was een feit en meer landen volgden het Nederlandse voorbeeld.

Janna van der Hoef was er in 1991 als eerste bij toen het samenlevingscontract werd ingevoerd voor paren van gelijk geslacht en ook toen in 1998 partnerschapsregistratie mogelijk werd, ging ze met haar vriendin naar het stadhuis in Deventer. Toen op 1 april 2001 het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht, ging ze een paar maanden later voor de derde keer naar het stadhuis. In de Roze Golf blikt ze terug op die tijd.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 4 april tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

