Roze Zaterdag in Leeuwarden wordt op 16 oktober gehouden

Roze Zaterdag 2021 wordt dit jaar gehouden op 16 oktober. Dat heeft stichting Roze Zaterdagen Nederland samen met het organiserende comité in Leeuwarden besloten. Roze Zaterdag stond oorspronkelijk gepland op 19 juni .

Het is de tweede keer dat het evenement wordt verplaatst. De Roze Zaterdag zou aanvankelijk in 2020 in Leeuwarden worden gehouden, maar werd een jaar opgeschoven vanwege de coronacrisis. Ook de datum van 19 juni dit jaar lijkt nu niet haalbaar vanwege de beperkende maatregelen die nog deels van kracht zullen zijn. Roze Zaterdag in Leeuwarden staat nu gepland op 16 oktober, de zaterdag na Coming Out Dag (11 oktober).



Geen afstel

Wethouder Hein Kuiken (Cultuur) van Leeuwarden is blij dat er ‘geen afstel, maar uitstel plaatsvindt’. Volgens de wethouder is het evenement te belangrijk om te missen. ‘Als “City of Love” vragen we aandacht voor meer bewustwording én de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Leeuwarden viert op Roze Zaterdag daarom de verschillen en we verwelkomen iedereen.”



Unieke omstandigheden

‘We zijn blij dat op deze manier alsnog Roze Zaterdag in Leeuwarden gevierd kan worden’, zegt Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland. ‘Een Roze Zaterdag in oktober is nog nooit voor gekomen en uniek, maar het zijn dan ook unieke omstandigheden. Na de zomer hebben we vermoedelijk minder last van beperkingen. En al weet je het natuurlijk nooit, opschuiven naar 16 oktober is een realistisch besluit.’



Rotterdam is in 2022 aan de beurt om het evenement te organiseren. De selectieprocedure voor de organisatie van de editie van 2023 is op dit moment in volle gang. Stichting Roze Zaterdagen Nederland kent jaarlijks, twee jaar vooruit, de organisatie van Roze Zaterdag toe aan een stad in Nederland.

Kijk hier voor het (voorlopige) programma van Roze Zaterdag 2021.





(Bron en foto: Roze Zaterdag Leeuwarden)

