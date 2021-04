‘Plaats LHBTI-vluchtelingen in steden met een LHBTI-netwerk’

on

Plaats LHBTI-statushouders in steden met een LHBTI-netwerk. Die oproep komt van LGBT Asylum Support. Normaal gesproken worden statushouders geplaatst in gemeenten waar ze familie hebben wonen, maar LHBTI-asielzoekers vluchten vaak alleen, zonder familie.

De oproep komt nadat in Veenendaal een LHBTI-statushouder die uit een islamitische cultuur vluchtte vanwege zijn homoseksualiteit een woning werd toegewezen vrijwel naast de moskee. In augustus vorig jaar werd ‘s nachts vlakbij zijn woning belaagd door twee mannen die hem vernederden, mishandelden en uitscholden. Kort daarop werden zijn ramen met eieren bekogeld. Van beide incidenten deed de statushouder aangifte. Hij raakte hij in een diepe depressie omdat alles waarvoor hij gevlucht was, zich nogmaals herhaalde. Hij stuurde een noodkreet uit naar verschillende LHBTI-organisaties actief in onder meer Amsterdam die hem niet hielpen. LGBT Asylum Support trok aan de bel en schreef de burgemeester van Veenendaal inmiddels meerdere keren aan.

Terug in de kast

‘We hadden goede hoop met onze brieven dat de burgemeester van Veenendaal oog had voor kwetsbaren in zijn gemeente waarin zij als vluchthaven wil fungeren. Of vanuit de Christelijke gedachte om vreemdelingen in nood onderdak te bieden. Maar dat bleek verre van waar’, geeft Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support verbitterd aan. ‘Er werd niet de oorzaak weggenomen maar hem begeleiding aangeboden in de vorm van “veilig te leren wonen”. Dagelijks wordt hij daardoor geconfronteerd met zijn angsten en trauma’s. Daarmee ging hij regelrecht opnieuw terug in de kast, maar nu in een vrij land waar discriminatie bij wet niet is toegestaan. Maar erger nog, de urgentie om binnen de gemeente te kunnen verhuizen, werd afgewezen ondanks adviezen van twee instanties die psychische ondersteuning geven.’

Stichting LGBT Asylum Support heeft daarom een klacht bij de gemeente Veenendaal en het ministerie neergelegd omdat alle adviezen afgewezen werden en daarmee sprake is van klachtwaardig handelen. Ook de burgemeester van Amsterdam ontvangt deze brief met het verzoek hem een plek te kunnen geven waar hij eindelijk wél kan zijn wie hij is en na jaren kan gaan werken aan zijn herstel.

Oneerlijk

Kortekaas: ‘Het is een structureel probleem bij LHBTI-statushouders die lukraak via het COA in te kleine gemeentes geplaatst worden zonder enig sociaal LHBTI-netwerk waar ze op terug moeten kunnen vallen. Bovendien is er sprake van ongelijke behandeling. Want LHBTI-asielzoekers vluchten doorgaans alleen, op de vlucht voor hun familie of maatschappij die hen niet accepteert. Echter één van de gronden die het COA hanteert waarop statushouders gekoppeld kunnen worden aan een stad of gemeente, is familie. En die hebben ze vaak niet. Dat is oneerlijk. Daarom is plaatsing van LHBTI-statushouders in steden met een LHBTI-netwerk van levensbelang.’

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws