Live vanuit de OBA in Amsterdam: twintig jaar homohuwelijk

De OBA in Amsterdam viert donderdagavond dat het twintig jaar geleden is dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren gelijk geslacht met een bijeenkomst in de bibliotheek, die via een livestream te volgen is.

Tijdens de livestream is er dans en muziek, afgewisseld met interviews en panelgesprekken. Tijdens de gesprekken wordt teruggekeken op deze bijzondere gebeurtenis in de Nederlands geschiedenis en de uitwerking ervan op de rest van de wereld.

Ook wordt het homohuwelijk in een breder perspectief geplaatst en wordt ingegaan op de betekenis ervan voor thema’s als diversiteit en inclusie. Verder wordt antwoord gegeven op de vraag hoe we er nu voor staan als het gaat om gelijkheid, acceptatie en tolerantie.

De stream is te volgen via OBA Studio (op het YouTube-kanaal van de OBA) en rechtstreeks via SALTO.

(Foto: huwelijk Herman en Ad -OBA)

