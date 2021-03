Twintigduizend paren van gelijk geslacht trouwden sinds 2001

on

Het is op 1 april twintig jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. De afgelopen twintig jaar zijn ruim 19 duizend mannen en bijna 21 duizend vrouwen met elkaar getrouwd waarvan 1400 mannen en 1100 vrouwen in 2001.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS

Twee jaar na de openstelling trouwen er meer vrouwen dan mannen met iemand van hetzelfde geslacht. Alleen in de eerste twee jaar was het aantal mannenparen groter. In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks gemiddeld 751 huwelijken tussen twee vrouwen en 619 huwelijken tussen twee mannen gesloten. In 2020 werden minder huwelijken gesloten dan in de jaren daarvoor, ook onder paren van verschillend geslacht. Vooral tijdens de eerste golf van de coronapandemie daalde het aantal huwelijkssluitingen. De cijfers over 2020 zijn nog niet definitief.

Geregistreerd partnerschap

Van de stellen die in 2001 trouwden, had 42 procent hun relatie eerder al vastgelegd met een geregistreerd partnerschap. Van de huwelijken die de laatste vijf jaar werden gesloten, was gemiddeld ruim 3 procent daarvoor een partnerschap. Tot de openstelling van het huwelijk in 2001 konden paren van gelijk geslacht hun relatie alleen met een geregistreerd partnerschap formaliseren.

Echtscheiding

Jaarlijks stranden ruim 400 huwelijken van paren van gelijk geslacht. Huwelijken van twee vrouwen houden minder lang stand dan huwelijken van twee mannen of van een man en een vrouw. Van de vrouwen die in 2010 met een andere vrouw trouwden, was 26 procent na een kleine tien jaar (op 1 januari 2020) gescheiden. Dat is bijna twee keer zo veel als bij de gehuwde mannenparen (14 procent). Het percentage gescheiden echtparen bestaande uit een man en een vrouw is vergelijkbaar met dat van mannenparen.

Amsterdam

In totaal hebben 17 op de duizend mensen die getrouwd zijn vanaf 2001 een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Dit aandeel is groter in stedelijke gebieden. In Amsterdam is het aandeel homohuwelijken met 45 per duizend gehuwden het hoogst, gevolgd door Nijmegen (35 per duizend) en Arnhem (28 per duizend).

Ook in enkele omliggende gemeenten in deze regio’s wonen naar verhouding veel paren van gelijk geslacht. Dat aandeel is kleiner in minder stedelijke gemeenten, vooral in de Biblebelt. In Urk en Woudenberg is dit aandeel het laagst. Daar zijn minder dan 1 per duizend gehuwden met iemand van hetzelfde geslacht getrouwd.

Kijk hier voor nog veel meer cijfers.

(Bron: CBS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws