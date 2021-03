Onderzoek: LHBTI’ers in Nederland vaak slachtoffer geweld

on

LHBTI’ers in Nederland hebben nog altijd veel te kampen met negatieve reacties en geweld. Biseksuele of bi+ vrouwen zijn relatief vaak slachtoffer. Ruim 2 op de 5 jongeren verbergen hun LHBTI-zijn op school.

Dit blijkt uit de dinsdag gepubliceerde ‘Feiten en cijfers’ van kennisinstituut Movisie.

Een op de tien van de Nederlandse respondenten meldtt fysiek aangevallen te zijn; 22% van de LHBTI’ers heeft ooit bij de politie aangifte gedaan van een fysieke of seksuele aanval. Een op de vijf Nederlandse transgender personen werd slachtoffer van een fysieke of seksueel gemotiveerde aanval. Dat is twee keer zo veel als het gemiddelde voor alle LHBTI-groepen.

Van de LHBTI’ers van 65 jaar en ouder blijkt dat 41% ooit last heeft gehad van vooroordelen of discriminatie door buren en 36% door zorgverleners. Ook geeft een op de vijf (21%) respondenten aan vanwege hun seksuele of genderidentiteit het contact met een of meerdere familieleden verloren te hebben.

Seksueel geweld

44% van de biseksuele of bi+ vrouwen en bijna een kwart van de biseksuele of bi+ en homoseksuele mannen en lesbische vrouwen heeft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek seksueel geweld meegemaakt.

Niet hand in hand

Open zijn over je seksuele oriëntatie en genderidentiteit is lang nog niet voor alle LHBTI-personen vanzelfsprekend. Ruim twee op de drie (67%) Nederlandse LHBTI’ers is er meestal of altijd open over. Het gemiddelde voor de 28 lidstaten van de Europese Unie is 47%. Tegelijkertijd blijkt dat ruim de helft (57%) van de Nederlandse LHBTI’ers bijna nooit of nooit hand in hand loopt met hun partner. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse transgender respondenten geeft aan nooit of zelden open te zijn over hun genderidentiteit.

Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar ruim zijn twee op de vijf (41%) niet open over hun geaardheid op school. In de groep tussen 15 en 17 jaar oud zegt 16% hetzelfde te doen. Iets meer dan de helft (52%) van de jonge Nederlandse transgender respondenten, tussen de 15 en 17 jaar, geeft aan nooit of zelden open te zijn over hun genderidentiteit.

Dak- en thuisloos

Naar schatting zijn tussen de 1.000 en 2.000 LHBTI-jongeren in Nederland zijn dak- of thuisloos. Dit is een driedubbel kwetsbare groep door lage zelfacceptatie, afwijzing door familie of omgeving en weinig veilige plekken in de opvang.

Leesvoer

Simon Timmerman, adviseur Regenboogsteden bij Movisie, noemt de cijfers ‘ronduit verontrustend’. ‘Deze publicatie maakt duidelijk dat ook in Nederland nog hard moet worden gewerkt aan de emancipatie en acceptatie van LHBTI-personen in Nederland. Plannen en beleid moeten inclusiever worden ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit. Deze publicatie is ook belangrijk leesvoer voor alle nieuwgekozen Tweede Kamerleden en de politieke partijen die de komende tijd gaan onderhandelen over een nieuw kabinet.’

Kijk hier voor ‘Feiten & Cijfers’ van Movisie:

(Bron: Movisie)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws