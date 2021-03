Pastor Kerkhof Jonkman: kerk laat homostellen in de kou staan

on

Het bericht uit het Vaticaan dat de kerk relaties van homostellen niet mag zegenen, kwam voor pastor Jan Kerkhof Jonkman, verbonden aan de parochie in Ootmarsum, niet als een verrassing. ‘Maar ik had wel gehoopt op een ruimer standpunt.’

De pastor vraagt zich wel af of er überhaupt nog homostellen zijn die hun verbintenis willen laten bevestigen in de rooms-katholieke kerk. ‘De kerk heeft ze in de kou laten staan.’

Pastor kerkhof Jonkman zet zich al 25 haar in voor LHBTI’ers. Hij was oprichter van de Plattelandskring Twente, waar leden openlijk kunnen praten over hun seksualiteit. De kring staat nadrukkelijk open voor mensen die worstelen met vragen rond geloof en geaardheid. Als contactpersoon is hij nog steeds betrokken bij de kring.

Volgens Kerkhof Jonkman leek het erop dat er een aantal jaren geleden meer ruimte kwam voor andere relaties dan alleen tussen een man en een vrouw door een opmerking van Paus Franciscus. Hij zei toen dat ook homorelaties bescherming verdienen van de overheid, daarmee hintte Paus Franciscus erop dat zegenen ook aan de orde kon zijn.

Vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie bleef het stil na de bekendmaking van het standpunt van het Vaticaan. Alleen vanuit de hoek van homopastores kwam een felle reactie. Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) spreekt van een kerkelijke overheid die de wet belangrijker acht dan de mens en ziende blind is.

Pastor Kerkhof Jonkman heeft in het verleden wel eens de relatie van mensen van het gelijke geslacht gezegend, maar niet in de kerk. ‘En ik zei erbij dat het geen huwelijk was’, vertelt hij.

Tegenwoordig krijgt de pastor die vraag niet meer. ‘De mensen hebben veel meer afstand genomen van de kerk. De kerk heeft heel veel mensen in de kou laten staan door haar eigen traditie. Ze is veel te laat met het reageren op actuele ontwikkelingen.’

Luister hier naar het gesprek dat Ina Brouwer van het Radio Oost-programma Hoogtij had met pastor Kerkhof Jonkman:

(Bron en foto: RTV Oost)

