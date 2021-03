School in Gorinchem dwingt leerlingen uit de kast te komen

on

De Onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Aanleiding is een artikel in NRC Handelsblad, waarin oud-leerlingen vertellen dat ze gedwongen zijn hun homoseksuele gevoelens ‘op te biechten’ aan hun ouders, terwijl ze daar zelf niet aan toe waren.

Demissionair minister van Onderwijs Slob noemt dat ‘absoluut onaanvaardbaar’. Hij laat weten dat de inspectie de verhalen in het artikel ‘als een zorgelijk signaal’ beschouwt en dit zeer serieus neemt. ‘De inspectie neemt contact op met het bestuur van de school en bekijkt welke acties vanuit haar toezicht noodzakelijk zijn.’

Ook burgemeester Reinie Melissant -Briene van Gorinchem wil in gesprek met het bestuur van de Gomarusschool. ‘Het college heeft direct contact gezocht met het bestuur van de betreffende school en heeft afgesproken snel met elkaar in gesprek te gaan’, zegt een woordvoerder van de gemeente in het Algemeen Dagblad.

Regenbooggemeente

De stad Gorinchem is sinds kort een Regenbooggemeente. ‘Dat zijn we niet voor niets geworden’, benadrukt het college. ‘Wij vinden het belangrijk dat in Gorinchem iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt. Dat geldt natuurlijk ook voor de vele jongeren die in Gorinchem op school zitten.’

In NRC Handelsblad van zaterdag zeggen de oud-leerlingen dat ze de keuze kregen om het zelf aan hun ouders te vertellen, of dat de school dat zou doen. ‘Je ouders staan al bij de balie’, kregen ze te horen. Toen ze in paniek raakten en weg wilden, draaide de zorgcoördinator de deur van de kamer op slot. Het Gomarus wijst het praktiseren van homoseksualiteit op Bijbelse gronden af.

‘Leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast laten komen is absoluut onaanvaardbaar’, zegt minister Slob. Hij noemt de verhalen van de oud-leerlingen ‘ontzettend pijnlijk’ en vindt het dapper dat ze ermee zijn gekomen.

‘Niet zonder gevolgen’

Ook de Tweede Kamer reageerde geschokt en boos op het artikel in de NRC. D66 wil een debat met Slob. ‘Dit kan niet zonder gevolgen blijven’, zegt Kamerlid Van Meenen. Ook veel andere partijen spraken hun afschuw uit.

Slob wijst erop dat leerlingen zich veilig moeten voelen op een school. ‘Geen enkele school in Nederland mag leerlingen veroordelen of afwijzen op basis van hun seksuele identiteit.’

‘Welkom’

De school zelf heeft een verklaring op haar website gezet. De school wijst erop dat in een visienotoa omschreven staat hoe met mensen omgegaan wordt. Verder is er een anti-pestprotocol. ‘Concreet betekent dit onder meer dat op onze school homoseksuele leerlingen net zo welkom zijn als heteroseksuele leerlingen. Soms gebeurt het dat homoseksuele leerlingen aangeven uit de kast te willen komen. Daar is dan ruimte voor.’

‘Uit de publicatie in NRC Handelsblad kunnen lezers de conclusie trekken dat het voor homoseksuele leerlingen op onze school onmogelijk is zichzelf te zijn. De praktijk wijst gelukkig anders uit. De meesten van hen ervaren de Gomarus als een bewogen, bevlogen en betrokken school. Met mijn collega’s en met onze leerlingen blijven we ons er iedere dag weer voor inzetten dat dit voor iedereen geldt’, aldus Chris Flikweert, voorzitter College van Bestuur op de site van de school.

(Bron: NOS, AD, Comarus Scholengemeenschap; foto: Gomarus Scholengemeenschap)

