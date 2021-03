Demonstratie om aandacht te vragen voor LHBTI-asielzoekers

on

Met een korte demonstratie is in Den Haag vandaag aandacht gevraagd voor de positie van LHBTI-asielzoekers in azc’s. Kamerleden van CDA en PvdA spraken hun steun uit voor LHBTI-asielzoekers.

Een tiental LHBTI-asielzoekers en sympathisanten waren met regenboogvlaggen naar Het Plein in Den Haag gekomen.

Aanleiding voor de demonstratie was het overlijden van de Chinese transgender asielzoeker Marlon. Ze stapte een maand geleden uit het leven, nadat ze in 2018 was verkracht in het azc in Heerlen en sindsdien nergens gehoor vond voor haar problemen met medebewoners van het asielzoekerscentrum en niet de psychische hulp kreeg die ze nodig had.

De dood van Marlon was voor LGBT Asylum Support reden om in een brandbrief aan de staatssecretaris een onderzoek te eisen naar de gang van zaken rond haar overlijden.

Met de demonstratie onder het motto #protectus vrijdag in Den Haag vroeg LGBT Asylum Support opnieuw aandacht voor deze groep kwetsbare asielzoekers.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Categorieën:Nieuws