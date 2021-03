Zoekactie in Beveren naar wapen waarmee man gedood werd

on

In het Hof ter Welle-park in Beveren is donderdag gezocht naar het wapen waarmee een 42-jarige man drie weken geleden om het leven is gebracht. Er werd gezocht door agenten van de federale politie, de scheepvaartpolitie, de civiele bescherming en het parket.

Ook in de grachten van Kasteel Hof ter Welle werden doorzocht, waarbij gebruik gemaakt werd van onderwatercamera’s.

Het moordwapen zou een groot mes zijn en voor zover bekend is het mes nog niet gevonden.

De man werd vermoord nadat hij naar het park was gekomen voor een afspraak die hij via de datingapp Grindr had gemaakt. Vervolgens werd hij overvallen door drie minderjarigen. De man werd in zijn dijbeen gestoken, waarbij een slagader werd geraakt en de man dood bloedde.

De minderjarigen van 16 en 17 uit Kieldrecht, Verrebroek en Beveren, meldden zich als daders bij de politie. Ze zouden hebben verklaard dat ze het mes hadden weggegooid.

Het parket Oost-Vlaanderen wil zo lang het onderzoek loopt niets zeggen. De drie verdachten zitten vast.

(Bron: HLN)

