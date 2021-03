Protest in Den Haag tegen falend beleid LHBTI-asielzoekers

on

In Den Haag is vrijdagmiddag een demonstrate tegen het beleid rond LHBTI-asielzoekers dat volgens organisator LHBT Asylum Support faalt. Het is vrijdag precies een maand geleden dat de Chinese transgender Marlon een einde aan haar leven maakte.

Ze werd in 2018 bedreigd, mishandeld en verkracht in het azc in Heerlen door twee gemaskerde medebewoners. Ze moest in het azc blijven in de onmiddellijke nabijheid van daders, die nooit zijn opgepakt. Sinds die tijd heeft ze veelvuldig melding gemaakt van onveilige situaties bij het COA en vroeg ze tevergeefs om psychologische ondersteuning.

Haar zelfdoding was voor LGBT Asylum Support aanleiding om een onderzoek te eisen naar de toedracht van deze zelfdoding. De problemen doen zich ook in andere azc’s voor, ‘iets dat al jaren niet erkend wordt door de staatssecretaris’, aldus LGBT Asylum Support.

Uit onderzoek van de stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat, blijkt dat 85 procent van de LHBT-asielzoekers in hun azc gediscrimineerd wordt en zich onveilig voelt.

Met de demonstratie onder het motto #protectus wil LGBT Asylum Support opnieuw aandacht vragen voor deze groep kwetsbare asielzoekers. De actie wordt vrijdagmiddag gehouden van 13:00 tot 14:00 uur op Het Plein in Den Haag.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws