Regenboogvlag in top om twintig jaar homohuwelijk te vieren

Donderdag 1 april is het twintig jaar geleden dat in Nederland het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Verschillende organisaties, waaronder COC Nederland en de Gaykrant roepen op die dag de regenboogvlag te hijsen.

De gemeente Utrecht heeft al besloten de regenboogvlag uit te hangen. Het besluit werd genomen na een oproep van PvdA-gemeenteraadslid Ilse Raaijmakers aan de gemeenteraad om aandacht te besteden aan dit jubileum. ‘Een aantal maanden geleden hebben we de voortgang van de regenboogagenda besproken. Toen heb ik dit al aan de orde gesteld. Het leek mij een mooi moment om bij stil te staan.’

Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld dat het huwelijk voor paren van gelijk geslacht openstelde en schreef daarmee geschiedenis. Aan het openstellen ging een jarenlange strijd vooraf door de LHBTI-gemeenschap en politici, waarbij het homohuwelijk ook binnen de homogemeenschap omstreden was. Veel landen hebben het voorbeeld van Nederland gevolgd, hoewel de openstelling van het burgerlijk huwelijk nog niet gerealiseerd in het hele Koninkrijk der Nederlanden.

(Bron: COC, De Utrechtse Internet Courant; regenboogvlag Utrechts Stadskantoor tijdens Coming Out Dag) )

