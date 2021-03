Roze Golf 21-03: Op bezoek bij Tjeerd van Gay Slow Dating

on

Tjeerd bedacht veertien jaar geleden ‘Gay Slow Dating’, bijeenkomsten voor mannen die andere mannen willen leren kennen. En dan ouderwets door bijvoorbeeld samen te wandelen of te fietsen.

Door de coronacrisis ligt Gay Slow Dating stil, maar Tjeerd wil het zodra het kan weer oppakken.

In de tussentijd is hij zoet in zijn boerderij op het Friese platteland. Daar runt hij een bed & breakfast. De oude schapenschuur wordt verbouwd tot appartement voor de verhuur.

