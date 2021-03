Nieuwe actiegroep komt in geweer tegen homo- en transfobie

on

End H.A.T.E, is een nieuwe actiegroep die zich richt op het aanpakken van homo- en transfobie. De groep is een initiatief van Nina de Koning en Melody Raymann. H.A.T.E. staat voor Homophobia And Transphobia Everywhere.

‘In Nederland is veel geweld en er is altijd wel iemand in de familie die bij onze community hoort. Het kan je tante of broer zijn.’

‘Er gebeurt zoveel dat je niet kan zeggen dat het incidenten zijn”, zegt oprichter van End H.A.T.E Nina de Koning.

‘Ik heb een keer meegemaakt dat een groep jongens achter mij aan rende. Dat was heel erg eng’, vertelt activist en artiest Alice Olsthoorn, ook verbonden aan End H.A.T.E.

‘En ook toen ik op een date was. Toen vertelde ik die jongen dat ik trans was. En toen liep die jongen weg en zei hij: “Je moet blij dat ik je niet in elkaar sla'”, vertelt Olsthoorn. ‘We moeten dit nog steeds bespreken. In onze gemeenschap, maar vooral ook daarbuiten. Het gaat om iedereen om je heen. Het gaat erom dat je strijdlustig wordt. Spreek mensen erop aan als je homofoob gedrag ziet, of als je denkt dat dingen niet door de beugel kunnen’, vertelt De Koning in Een Vandaag (Radio).

(Bron: Een Vandaag; afbeelding: End H.A.T.E.)

