Rechtbank in Tunesië laat LHBTI-activist Rania Amdouni vrij

Een rechtbank in Tunesië heeft de vrijlating gelast van LHBTI-activist Rania Amdouni. Zij was veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en een boete voor ‘het beledigen van de politie en het beledigen van de moraal’.

Een hof van beroep heeft gisteren haar vrijlating bevolen.

Na haar vrijlating zei haar advocaat Yassin Azzara tegen persbureau Reuters: ‘We zijn blij dat Rania vandaag is vrijgelaten door het hof van beroep, maar niettemin blijven onze zorgen over de uiting van individuele vrijheden bestaan, want Rania wordt al maandenlang lastiggevallen.’

De vrijlating werd begroet door de verenigingen Solidarité Internationale LGBTQI (SIL) en het Comité voor de Eerbiediging van de Vrijheden en de Mensenrechten in Tunesië (CRLDHT).

In een gezamenlijke verklaring zeiden deze organisaties dat de straf van Amdouni was verlaagd tot een boete van 200 dinar (61 euro). Deze verenigingen erkenden ook de buitengewone effectiviteit van de mobilisatie van mensenrechtenverdedigers die de onmiddellijke vrijlating van Amdouni eisten.

‘In 48 uur hebben 70 organisaties en meer dan 160 persoonlijkheden de oproep ondertekend die we hen hebben gestuurd. We zijn verheugd over de vrijlating van Rania en de internationale mobilisatie die haar veroordeling heeft uitgelokt.’ Onder meer Amnesty International deed een oproep om Amdouni vrij te laten.

(Bron: 76 Crimes en français; foto: Amnesty International)

