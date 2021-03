Rechter Japan: verbod huwelijk homostellen is tegen grondwet

on

Een rechtbank in Sapporo heeft woensdag geoordeeld dat het niet toestaan dat paren van gelijk geslacht kunnen trouwen ‘ongrondwettelijk’ is.

‘Seksuele geaardheid kan niet worden veranderd of geselecteerd door iemands wil’, oordeelde de rechter.

‘Het is discriminerend dat deze mensen zelfs niet de wettelijke voordelen kunnen genieten die heteroseksuele mensen wel hebben.’

De uitspraak van een districtsrechtbank is een belangrijke stap op weg naar het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. In de grondwet van Japan is het huwelijk nog steeds gedefinieerd als een overeenkomst die is gebaseerd op ‘de wederzijdse instemming van beide geslachten’.

Smartengeld

Na de uitspraak ontvouwden eisers en supporters regenboogvlaggen en spandoeken voor de rechtbank.

De drie paren in Sapporo die de zaak aanspanden, vier mannen en twee vrouwen, reageerden opgelucht op de uitspraak. Ze beklemtoonden dat hun levens niet anders zijn dan die van heteroseksuelen en dat zij dus dezelfde rechten verwachten. Het smartengeld toe dat ze geëist hadden, een miljoen yen (7700 euro) per persoon, werd niet toegewezen.

Meer rechtszaken

De drie paren spanden op Valentijnsdag 2019 hun zaak aan tegen de overheid. Diezelfde dag stapten ook tien koppels in Tokio, Osaka en Nagoya naar de rechter. Later volgden nog drie stellen.

Actiegroepen voor LHBTI-rechten en progressieve politici reageerden enthousiast op de uitspraak.

Druk

Naar verwachting zal de druk op de politiek toenemen om de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht te gaan regelen, zeker als de uitspraken in andere, nog lopende rechtszaken, ook zo uitvallen.

(Bron: Trouw, France 24; screenshot: France 24)

