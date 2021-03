Kijktip: Harm wil na dertig jaar huwelijk een vrouw worden

on

Harm vertelt zijn vrouw Siepie na dertig jaar huwelijk dat hij vrouw wil worden. Wat betekent dit voor haar huwelijk en de band met haar familie?

Begin jaren tachtig trouwt de stoere trucker Harm met het verlegen, plattelandsmeisje Siepie. Dertig jaar later vertelt Harm haar dat hij vrouw wil worden. Dat is slikken voor Siepie. Niet alleen omdat ze haar man zal kwijtraken, maar ook omdat ze bang is voor geroddel in hun kleine, Friese dorp. Toch geeft ze Harm de ruimte om openlijk als Harriette te gaan leven.

Mevrouw Faber laat zien hoe Harriette vastberaden toeleeft naar haar geslachtsverandering en wat dit betekent voor haar huwelijk en de band met haar bejaarde ouders en haar zus Maaike. Ze gunnen Harriette haar geluk, maar hebben ondertussen ook moeite met het verlies van hun zoon en broer. Verder zie je hoe Harriette zich staande houdt in twee typische mannenwerelden: de autocross en die van de vrachtwagenchauffeurs.

Mevrouw Faber, NPO 2, 23:05 uur.

Kijken kan ook hier.

