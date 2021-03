Vlaams Belang trekt kandidaat terug om homofobe uitspraken

on

Politieke partij Vlaams Belang trekt Jef Elbers terug als kandidaat-bestuurslid voor het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vanwege zijn uitspraken over LHBTI’ers. In een interview met de krant De Standaard zei hij onder meer dat LHBTI’ers abnormaal zijn.

‘De normale seksualiteit is nog altijd de heteroseksualiteit.’

Over transgenders zei scenarioschrijver Jef Elbers: ‘Dat promoten is een ziekte, die het brein aantast. Transseksualiteit is ­abnormaal en dat zeg ik zonder waardeoordeel: het is niet de norm, dus ab-normaal.’

Ook klaagde hij over het debat over LHBTI-rechten. ‘Het is precies of heterofilie abnormaal wordt. Iedereen moet homofiel zijn, dat wordt opgehemeld. Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit.’

‘Platte bewoordingen’

Zaterdag nam de vicevoorzitter van Vlaams Belang al afstand van de ‘platte bewoordingen’ van Elbers. Omdat hij de uitspraken op persoonlijke titel deed en vanwege de vrijheid van meningsuiting werd zijn kandidatuur toen niet ingetrokken. Ook zei de vicevoorzitter dat de benoemingsprocedure al was afgerond bij het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat onder meer subsidies voor audiovisuele producties zoals films en documentaires verdeelt.

Nu trekt de uiterst rechtse partij hem dus toch terug. ‘Wij willen het signaal geven dat wij geen homofobe partij zijn’, zei partijleider en voorzitter Tom Van Grieken in het radioprogramma De Ochtend. ‘Maar ik zit gewrongen met het feit dat een persoonlijke mening veel doorslaggevender is dan kunde. En dat is verwerpelijk, ik verzet mij daartegen met elke vezel van mijn lichaam.’

De partijleider noemt sommige uitspraken verwerpelijk, maar volgens hem wordt Elbers’ persoonlijke mening misbruikt om een groep van 800.000 kiezers te beschuldigen en weg te zetten als homofoob.

Elbers heeft in verleden vaker omstreden uitspraken over LHBTI’ers gedaan. Volgens Vlaams Belang werd hij toch voorgedragen vanwege zijn expertise.

Beroepsverbod

‘Maar nu is zijn persoonlijke mening blijkbaar een struikelblok. Dat ruikt naar een beroepsverbod zoals in nazi-Duitsland of zoals bij de Stasi. Heb je een foute politieke mening, dan mag je je job niet uitoefenen. Ga je aan een loodgieter of een dokter vragen wat zijn politieke mening is voor hij zijn job mag uitoefenen?’, aldus Van Grieken.

Gevraagd naar zijn eigen standpunt over dit onderwerp, antwoordde de partijleider: ‘LHBTI’ers zijn niet onnatuurlijk en het moet verschrikkelijk zijn om als man geboren te worden in een vrouwenlichaam of omgekeerd.’

Maar Van Grieken zei ook: ‘Mannen die vrouw worden en dan in de sport meedouchen bij de vrouwen, dat lijkt me te ver. Ik verzet mij ook tegen die transgender-indoctrinatie. Ik vind het problematisch dat mannen die jurken dragen voorgesteld worden als de normaalste zaak ter wereld. Als ze dat willen, mogen ze die dragen, leven en laten leven. Maar respecteer ook mijn mening dat ik dat op zijn minst raar vind.’

Moord in Beveren

Na de moord op een homoseksuele man in Beveren in Oost-Vlaanderen sprak Vlaams Belang zich nog hard uit tegen homohaat. ‘Pak dit aan, bij daden van geweld tegen LHBTI’ers zijn jongens en mannen van islamitische origine oververtegenwoordigd’, zei de partij in het parlement.

Elbers’ uitspraken brachten de partij daarom in een lastige situatie, zegt Ivan De Vadder, politiek verslaggever van de VRT. ‘Dan komt daar plots een 73-jarige Vlaamse scenarist met zulke uitspraken.’

De journalist verwacht dat de storm nu weer gaat liggen voor Vlaams Belang. ‘Van Grieken heeft kunnen zeggen dat hij de beslissing neemt om hetze te vermijden. Tegelijk houdt hij een pleidooi voor vrije meningsuiting en heeft hiervan gebruikgemaakt om conservatieve Vlaams Belang-standpunten in de verf te zetten.’

(Bron: NOS; foto: screenshot VRT)

Categorieën:Nieuws