Homostel in azc anderhalf jaar lang gepest en gediscrimineerd

Een homostel uit Jordanië is anderhalf jaar in het az in Dronten gepest en gediscrimineerd. Na de mishandeling van een van hen, is het stel overgeplaatst naar een ander azc.

‘We zijn razend’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. ‘Het COA heeft het zover laten komen door het koppel pas te verplaatsen nadat er fysiek geweld plaatsvond. Dat is volstrekt onacceptabel. Na elk incident hebben we het COA verzocht beiden naar een azc te sturen waar een beschermde omgeving is in de vorm van een LHBTI-unit. Daar is op geen enkele wijze op gereageerd. Tot in het centrum van Drachten werden ze door medebewoners uitgescholden als ze hand in hand liepen. Dit is om je rot te schamen.’

De dader, een medebewoner van Russische komaf die zich eerder homofoob had uitgelaten, mishandelde één van de Jordaanse mannen zonder aanleiding in het bijzijn van een medewerker van het COA.

Na de mishandeling is het stel verplaatst naar een ander azc, waar medebewoners binnen vijf minuten lieten weten geen mannenstel naast zich te willen hebben.

‘Het koppel, die naar Nederland kwam om in vrede te leven en trots te kunnen zijn op hun seksualiteit, lijden geestelijk en lichamelijk zwaar hieronder. Ze voelen zich als een schande in hun azc’, aldus Kortekaas.

‘Dit is het lhbti-beleid van het COA. Uit symboolpolitiek hangt er een regenboogvlag maar het COA begrijpt niet waarom vele LHBTI-asielzoekers onzichtbaar leven uit angst in hun azc. Maar ook hoe LHBTI-koppels, die wél zichtbaar zijn, alles over zich heen krijgen. Genoeg = genoeg. Het is dringend tijd voor een eigen LHBTI-azc.’

Het azc Dronten kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat een homoseksuele asielzoeker met een psychische stoornis in eenzaamheid in een ruimte waar de verwarming niet werkte in de kou werd opgesloten als straf.

