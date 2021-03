on

Avondklok Roze Golf: de laatste in deze reeks. Vanavond: Roze Zaterdag in Delft.

De Roze Golf was in Delft op 25 juni 1988 tijdens Roze Zaterdag. Thema dat jaar was Nederland Schijntolerant. Diezelfde dag was ook de finale van EK-voetbal. In de uitzending van 1 augustus dat jaar was een verslag te horen van Henk Weijschede:

