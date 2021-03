Acht partijen tekenen Regenboog Stembusakkoord met COC

on

Ondertekenen Roze Stembusakkoord COC-Nederland

Acht partijen die meedoen aan de komende Tweede Kamer verkiezingen beloven zich in te zullen zetten voor LHBTI-emancipatie in het onderwijs en met concrete maatregelen te komen tegen geweld.

De acht partijen tekenden zaterdag het zogenoemde Regenboog Stembusakkooord dat tot stand is gekomen op initiatief van COC Nederland en volgt op het COC lijsttrekkersdebat van begin februari. Ook het CDA tekende het akkoord en dat is oor het eerst.

In het stembusakkoord staan verder afspraken over het regelen van transitieverlof voor transgenderpersonen, een verbod op conversietherapie en een verbod op niet-vrijwillige en niet medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen.

Ook beloven de partijen te regelen dat er een meerouderschapswet komt. Het CDA plaatst daarbij een kanttekening, maar stelt dat haar bezwaren tegen meerouderschap niet ‘in steen gebeiteld’ zijn.

Het akkoord werd ondertekend door Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD) en Liane den Haan (50PLUS).

Volt, BIJ1, Code Oranje en de Piratenpartij hebben inmiddels laten weten het Regenboog Stembusakkoord te onderschrijven.

‘Met dit akkoord in de hand kunnen we de komende jaren grote stappen vooruit zetten voor de Nederlandse regenbooggemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Dat is een prachtig cadeau voor onze gemeenschap én voor de 75e verjaardag van het COC, de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld.’



Het is de derde keer dat er een Regenboog Stembusakkoord gesloten is. Dat resulteerde onder meer in verplichte aandacht voor acceptatie op school, een wet lesbisch ouderschap, een nieuwe transgenderwet, een verbod op transgender- en intersekse discriminatie en een wetsvoorstel tot verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Slechts één belofte werd gebroken: er kwam in de afgelopen kabinetsperiode nog geen meerouderschapswet.

Het COC heeft in de Roze Kieswijzer alle LHBTI-standpunten van de politieke partijen op een rij gezet.

(Bron: COC; foto: Geert van Tol – COC Nederland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws