on

Avondklok Roze Golf: door met duiken in in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: bellen met Harry’s Gaybox.

De Kindertelefoon krijgt (ook) vragen over homoseksualiteit. In de jaren ’80 waren er ook vragen over aids.

Nieuw in Nederland: een 06-nummer voor homo’s. Je kunt bellen met z’n tienen tegelijk voor 50 cent per minuut. Het was voor het internettijdperk dé methode om contact te leggen met andere mannen:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel