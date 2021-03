Avondklok Roze Golf: Met Nigel Andrews door roze Rotterdam

on

Avondklok Roze Golf: door met duiken in in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: aan de wandel met Nigel Andrews.

Barman, presentator en zanger Nigel Andrews weet wat hij wil. Als puber was hij onhandelbaar, werd op school geregeld de klas uitgestuurd en thuis liep het ook niet lekker.

In 2018 verraste hij met het lied: Ik doe mijn eigen ding. Inmiddels werkt hij aan nieuw repertoire dat later dit jaar uitkomt. In de uitzending 26 augustus 2018 vertelde Nigel over zichzelf, zijn favoriete liedjes en over roze Rotterdam:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel