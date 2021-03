Europees Parlement roept Europa uit tot LGBTIQ Freedom Zone

on

Het Europees Parlement heeft donderdagmiddag met grote meerderheid een motie aangenomen, waarmee Europa zich uitroept tot ‘LGBTIG Freedom Zone’.

Met de motie spreekt het parlement zich uit tegen deLHBTI-vrije zones in Polen. ‘Jezelf zijn is geen ideologie’, twitterde Commissievoorzitter Von der Leyen eerder deze week.

In Polen won in 2019 de PiS-partij met een campagne die vooral tegen LHBTI’ers gericht was. Volgens partijleider Kaczinsky wordt de traditionele katholieke identiteit van Polen bedreigd door de homogemeenschap.

Meer dan honderd gemeenten in Polen verklaarden zichzelf daarop ‘lhbti-vrij’. Het Europees Parlement verwierp die acties en verschillende Nederlandse gemeenten verbraken hun stedenband met de bewuste steden.

(Bron: NOS, Sophie in ’t Veld – Twitter; foto’s: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws