Avondklok Roze Golf: Een wandeling door het roze Deventer

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: een wandeling door het roze Deventer van toen.

Het COC Deventer bestond in 2017 45 jaar en dat werd gevierd met onder meer een wandelgids met daarin plekken in de stad waar homo’s en lesbiennes zichtbaar waren. De gids schetst een beeld van de homo-emancipatie door de jaren heen en was samengesteld door Lex Rutgers en Reindert Meutstege.

Met Reindert liep de Roze Golf een deel van de wandeling, die begint op de Deventer Brink bij de Wilhelminafontein. De fontein stond vroeger in een plantsoentje met daaronder een openbaar toilet, dat uitgroeide tot een homo-ontmoetingsplek.

Verder ging de wandeling langs onder meer het oude COC-pand aan de Assenstraat en langs het café van Tony en ‘moeke’ Leerink, waar homo’s en lesbiennes elkaar ontmoetten.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel