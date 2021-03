Avondklok Roze Golf: De plekken uit het boek Belast Verleden

on

Avondklok Roze Golf: door met duiken in in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: Op zoek naar de plekken die een rol spelen in het boek van Patricia van der Broek.

Patricia schreef het boek ‘Belast Verleden’, dat zich voornamelijk afspeelt in de stad Groningen.

De Roze Golf liep in de uitzending van 14 april 20019 met schrijfster door de stad langs de plekken die een rol spelen in het boek. Het is een wandeling die begint in het Stadspark en voert langs onder meer de warme bakker aan de Parkweg, homocafé ‘Ons Moeke’ en een terras op de Grote Markt:

(Foto: Patrica van der Broek in Café ‘Ons Moeke’- Kars Tuinder Fotografie)

