Recent zijn twee homo’s beroofd in Beveren na app-afspraakje

on

In de afgelopen weken zijn nog zeker twee homoseksuele mannen overvallen in de regio rond Beveren bij Antwerpen. De link met de drie jongens die zijn aangehouden na de dood van een 42-jarige man in Beveren wordt onderzocht, bevestigd de politie tegenover de VRT.

Volgens de VRT ging het in die andere gevallen ook om overvallers die een afspraak met hun slachtoffers hadden gemaakt via een dating-app voor homo’s.

Afgelopen zaterdag werd in een park in Beveren een 42-jarige man dood aangetroffen. Ook hij zou in de val gelokt zijn via een dating-app.

De mannen dachten dat ze afgesproken hadden met een andere homoseksuele man, maar ze werden opgewacht door jongeren die hen beroofden.

Heel wat mensen reageerden met afschuw op de dood van een 42-jarige man in Beveren. Hij zou mogelijk om het leven zijn gebracht omdat hij homo is, al moet dat nog blijken uit het onderzoek.

Volgens de VRT is het slachtoffer niet beroofd. Of het gaat om een mislukte overval, of dat de seksuele geaardheid van de man het motief was, wordt nog onderzocht.

(Bron en screenshot: VRT)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws