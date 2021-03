Avondklok Roze Golf: scheidsrechter Jeroen Sanders is homo

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de comig-out van Jeroen Sanders.

Jeroen Sanders was scheidsrechter; zijn eerste wedstrijden in het betaald voetbal floot hij al in 2007; sinds 2010 floot hij ook wedstrijden in de Eredivisie. Zijn laatste wedstrijd was in 2015. Hij kreeg van de scheidsrechtercommissie van de KNVB te horen dat hij niet genoeg was.

Hij was in 2009 te horen in de Roze Golf, toen hij op 24-jarige leeftijd net uit de kast was gekomen. Zijn verhaal over homoseksualiteit en voetbal is nog steeds actueel.

Dit is de Roze Golf van 21 december 2009:

