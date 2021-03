Zes en zeven jaar cel geëist tegen verdachten beroving homo’s

on

Tegen twee verdachten die het hadden gemunt op homo’s, zijn vrijdag voor de rechtbank in Tilburg gevangenisstraffen van zes en zeven jaar geëist. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen als het aan de Officier van Justitie ligt.

De twee uit Kaatsheuvel en Tilburg zouden zeker acht mannen met geweld hebben beroofd van telefoon en van de pinpas met bijbehorende code. Vervolgens werd de rekening van de slachtoffers geplunderd.

De verdachten die nu 19 en 20 jaar zijn, maakten vorig jaar afspraakjes met hun slachtoffers via de datingapp Grindr. Op de afgesproken plek werden ze met geweld beroofd. Slachtoffers werden geslagen met een honkbalknuppel, sommigen werden met tape vastgebonden in de kofferbak van hun eigen auto gedeponeerd.

Eén slachtoffer vertelde vrijdag dat de overval zijn leven compleet heeft veranderd. ‘Ik had nooit kunnen denken dat mensen elkaar dit aan kunnen doen’, blikt hij terug bij Omroep Brabant. ‘Ik was bang dat dit de laatste minuten van mijn leven zouden zijn.’

Eén man is zo getraumatiseerd over wat hem is overkomen, dat hij niet in staat was bij de rechtszaak aanwezig te zijn. Hij werd meerdere keren met een honkbalknuppel geslagen, onder meer op zijn achterhoofd. Zijn advocate: ‘Dit incident heeft hem over het randje geduwd. Hij is de regie over zijn leven kwijtgeraakt.’

Twee slachtoffers wisten te ontsnappen. ‘Ik had angst door mijn hele lichaam. Het was mijn geluk dat mijn portemonnee in de auto lag, waarna ik er vandoor kon gaan’, blikt hij terug. ‘Ik heb een minuut getwijfeld om 112 te bellen, omdat ik me zo schaamde voor wat er gebeurd was.’

De rechter doet over twee weken uitspraak.

(Bron: Omroep Brabant)

Categorieën:Nieuws