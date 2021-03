Avondklok Roze Golf: de finale van de Week van de Jaren ’70

on

Avondklok Roze Golf: de laatste duik in in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de Week van de Jaren ’70 in 2010.

Het was goede traditie om in zendtijd van de Roze Golf de Week van de Jaren ’70 af te sluiten. Onder het motto ‘Sweet ’70’ waren een weeklang muziek en verhalen uit de jaren zeventig te horen. In de Roze Golf draaide het om verhalen van luisteraars van het programma; roze verhalen. Herinneringen aan school, studie en de eerste zoen. Terug naar 12 september 2010:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel