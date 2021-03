Avondklok Roze Golf: Zingen in het homokoor Shansons

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: Zingen in het homokoor Shansons.

Alles ligt stil, ook de optredens van het Achterhoekse homokoor Shansons. Het koor bestaat sinds 1999 en stond in de beginjaren onder leiding van dirigent Harry Boontjes. De Roze Golf was bij een repetitieavond ergens in februari 2000.

Verder ook meer over de vrouwengroep Trivia en we stonden stil bij het overlijden van Roze Golf-collega Eddy Holthuis, toen een jaar geleden.

Dit is de Roze Golf van 13 februari 2000:

